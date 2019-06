Ignacia Michelson envía mensaje a sus 'haters' y recibe curioso apoyo de Adriana Barrientos

Desde que saltó a la fama gracias a su participación en el reality Resistiré, de Mega, Ignacia Michelson se ha visto involucrada en varias polémicas. La primera, fue cuando surgió el rumor de que tendría un bebé con Sargento Rap, luego fue por sus encendidas fotografías, y después por un video íntimo que se filtró a través de las redes, que la mostraba teniendo relaciones con el mexicano en el encierro.

Sobre esto último, la modelo publicó un descargo en su cuenta de Instagram, defendiéndose de las críticas. "Me da risa que critiquen que tuve relaciones, me imagino que lo normal es no tenerlas si uno está en pareja 😂😂😂😂", dijo.

Pero ahora, Ignacia Michelson volvió a reaccionar en torno a estos comentarios y publicó un extenso mensaje dedicado a sus 'haters'. En él, se refirió a los duros términos con que se han referido a ella y reflexionó en torno a los avances de la sociedad.

"Me carga la doble moral de mucha gente. Me da asco pensar que la mayoría de las que me critican son mujeres. Estamos en una época donde podemos hacer lo mismo que los hombres e incluso más. Soy puta por acostarme con un hombre al cual amo? A mí no me afecta lo que me digan pero me hace pensar en que vivimos igual que hace 20 años atrás. Chile abre los ojos. Después veo a miles de mujeres marchando. P.d: Se me olvida que hay un libro donde te dicen a los cuantos días puedes acostarte con alguien, o con cuantos, o lo que sea", escribió en Instagram.



Sus palabras causaron revuelo en la red social, pero hubo un comentario en especial que llamó la atención. Este fue escrito por Adriana Barrientos, quien se cuadró con la modelo y le envió su apoyo de manera curiosa.

"Envidiosas envidiosas envidiosas envidiosas con la Nacha porque es linda si porque la rompe. Envidiosas envidiosas. Tienes loco al publico me encanta. Envidiosas envidiosas envidiosas", dijo.

Sin embargo, el comentario se vio empañado por cientos de críticas, pues los usuarios recordaron sus antiguas polémicas con Luli. "Pero la luly por lo menos es mas señorita que ustedes dos juntas. Y tú no te hagas la loca que eso y mucho más has hecho. Gatabarrientos", escribió una usuaria.

