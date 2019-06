FOTO: el nuevo de look de Alaïa, la hija de Adamari López, que nos ha derretido a todos

La pequeña Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa ha lucido un nuevo look que ha derretido a todos en las redes.

En la imagen, que fue compartida en su cuenta de Instagram que es manejada por sus papás, se ve a la pequeña de 4 años con unas trenzas que la hace lucir más hermosa que nunca.

"Hola hola! Mi papi se hizo trenzas….y yo también!!!! Les gusta mi nuevo peinado? Gracias a @braidaid por hacérnoslas, me encantan", fue el mensaje que compartieron con la tierna imagen.

Este nuevo look de Alaïa hizo morir de ternura y amor a todos en las redes sociales y desató los mayores halagos.

"Que preciosa es esta niña, me encantan sus trenzas", "este look le queda fabuloso, que bella", "es igualita a Adamari, es perfecta y con estas trenzas se ve más hermosa aun", "es la niña más bella del mundo, que lindo su peinado", "igualita a Ada, me encanta su look", y "preciosa Alaïa", fueron algunos de los comentarios.