FOTOS: Frida Sofía cambia de look y luce irreconocible en medio de las polémicas con Alejandra Guzmán

Frida Sofía, la hija de la cantante Alejandra Guzmán, dejó sorprendidos a todos al presumir en redes su nueva imagen.

Y es que la joven decidió cambiar de look, en medio de las polémicas atrás con su madre, para darle la bienvenida a su nueva carrera musical.

En la imagen compartida a través de su Instagram, Frida muestra que dejó atrás el cabello castaño y ahora lo lleva completamente rubio y mucho más largo.

A post shared by ℱ𝓇𝒾𝒹𝒶 𝒮ℴ𝒻𝒾𝒶 (@ifridag) on Jun 7, 2019 at 8:03am PDT

View this post on Instagram

Frida mostró su nuevo look el mismo día que lanzó su primer tema promocional 'Ándale', con el que le da comienzo a su carrera profesional.

"Ándale ya está disponible en todas las plataformas musicales y no me la creo. Gracias a ustedes tengo esta oportunidad. Los amo. Hair by @armandeusbrickell @mauricio_mejia @eguzmann, gracias a mis amigos tan talentosos por dejarme como toda una queen", fue el mensaje que compartió Frida con las imágenes de su nuevo look.