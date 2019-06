FOTOS: Emma Watson está de vacaciones en México y fue captada con deslumbrante bikini

Emma Watson parece estar disfrutando de una placentera pausa laboral en México, específicamente en Cabo San Lucas, donde fue captada en un lujoso hotel luciendo un bikini y tomando el sol.

La actriz lucía muy feliz y relajada, lo que apunta que llegó a este país para descansar un poco y disfrutar. Según algunos reportes Watson llegó hace un par de días y se hospedó en el hotel donde fue fotografiada.

No es la primera vez que la joven actriz visita México. El año pasado visitó el mismo lugar junto a su entonces novio Brendan Wallace.

Luego de ser captada saliendo de The Spotted Pig junto a Cole Cook, hermano menor de Alicia Keys, muchos su preguntan si viajó junto a este chico, con quien la están involucrando sentimentalmente.

Emma Watson llego a nuestro país, específicamente a Cabo San Lucas el 2 de Junio, no sabemos si continúa en el lugar.

Les dejamos a algunas imágenes de Emma tomando el sol, soy yo o se ve muy tranquila, no como en otras ocaciones. Thanks @EmWatsonUpdates for the photos! 1 pic.twitter.com/dlkCPyYQYC

— Emma Watson México (@EmWatsonMex) June 5, 2019