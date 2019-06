Critican duramente a Camila Sodi por su look como la próxima Rubí

View this post on Instagram

Así luce Camila Sodi caracterizada como 'Rubi' 😍 esta nueva producción es parte de los estrenos de #fábricadesueños. En el 2004 fue Barbara Morí, quien interpretó este emblemático personaje ¿quién te gusta más como Rubí? ❤️ . . . . . . . #revistacarasmexico #carasmexico #revistacaras #telenovelas #telenovelasmexicanas #camilasodi #barbaramori #rubi