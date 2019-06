Daniela Nicolás tras tenso encuentro con Ariel Levy: "Quizá habló más de la cuenta"

Hace unos años, Daniela Nicolás y Ariel Levy tuvieron un vínculo amoroso que no terminó de la mejor manera. Y si bien se desconocen los detalles del quiebre, sí hay certeza sobre la tensa relación que quedó entre ambos.

En el pasado, la actriz se ha referido varias veces a su compañero entregando enigmáticas declaraciones sobre sus conductas. Recientemente, fue entrevistada por el programa Intrusos para conocer su opinión respecto a la responsabilidad de los amigos en los delitos cometidos por sus cercanos. Esto, aludiendo a la amistad de Ariel Levy con Nicolás López, denunciado por abusos y violación.

"Está mal que le achaquen los errores de alguien a un amigo, pero si no te portas tan bien, no tienes derecho a hacerte la víctima tampoco. Si tratas a las mujeres como objetos o te ríes de ellas, ¿por qué vas a reclamar si te comparan?", fueron las palabras de la copiapina.

El reencuentro

Al parecer, la tensión ente ambos no ha terminado. Y así quedó de manifiesto cuando se vieron las caras en el evento de Victoria's Secret, realizado el pasado miércoles.

En la instancia, un equipo del matinal Hola Chile le preguntó a Daniela Nicolás por la actitud de Ariel Levy en el pasado, ya que al parecer, no se habría referido a ella en muy buenos términos e, incluso, habría revelado cosas privadas de su relación.

"Nunca es bueno hablar de una antigua relación… A veces los actos dicen más que las palabras. Pruebas no tengo (de que se portó mal), nada me consta. Yo no puedo hablar de él porque no sé, pero como muchos, quizá, habló más de la cuenta", dijo la actriz, que también se encontró con la pareja actual de Levy.

"Tengo entendido que Daniela estaba en el evento con unas amigas, ella por la derecha y Margot caminando por la izquierda. Dicen que Margot la mira y se le empieza a acercar. Daniela iba caminando de vuelta y la ve… Tengo entendido que Margot va, mira a Daniela y le dice ‘ah, me confundí. Menos mal’. Yo no estaba ahí, pero eso me contaron", comentó el periodista Michael Roldán.

