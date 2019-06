Angelina Jolie visita Colombia y todos quieren una foto con ella

View this post on Instagram

🇻🇪 #AngelinaJolie visita la frontera de #Colombia con #Venezuela . La actriz ganadora del Óscar es la enviada especial del #ACNUR como parte de la respuesta humanitaria al éxodo venezolano, dijo el ACNUR en un comunicado. . "Jolie está emprendiendo una misión de dos días para evaluar los enormes desafíos que Colombia y otros países anfitriones enfrentan para responder a esta crisis sin precedentes", dijo el ACNUR. Jolie, junto con el Alto Comisionado Adjunto del ACNUR, Kelly Clements, se reunirá con funcionarios del gobierno colombiano y organizaciones involucradas en la respuesta humanitaria en el área .