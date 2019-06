Esta actriz de Game of Thrones fue la verdadera responsable del regreso de los Jonas Brothers

La reunión de los Jonas Brothers ciertamente no sucedió de la noche a la mañana. Hace casi seis años, Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas, discutían sobre todo, desde sus giras y videos musicales hasta proyectos en solitario. "En algún momento [la banda] se volvió tan disfuncional que ni siquiera dejamos entrar a escritores externos", confesó Joe a Harper's Bazaar.

"No teníamos un productor. No teníamos una mesa. Pensábamos: 'Estamos bien con esto'. Por no hablar de memes, pero era como ese perro y la casa en llamas: ‘Esto es divertido".

Cuando finalmente se decidió romper en octubre de 2013, el trío asumió que la puerta nunca se volvería a abrir.

El hermano del medio siguió adelante con la banda DNCE. Pero no pudo librarse del dolor persistente de la separación de sus hermanos. "Ni siquiera pude tocar una de nuestras canciones en el escenario con DNCE ni siquiera para asentir con el pasado", reveló.

Sophie Turner rescató a los Jonas Brothers

Después de todo llegó Sophie Turner, intérprete de Sansa en Game of Thrones, con quien comenzó a salir en 2016. Con su ayuda, pudo arreglar su amistad con Nick y Kevin. "Me animó ver que ella tenía una gran relación con sus hermanos", dijo a la revista. "Eso fue realmente una gran cosa para mí poder mirar y decir: 'Tengo que juntar a mis hermanos".

Desde su reconciliación, el trío ha lanzado dos singles, "Sucker" y "Cool", y ha documentado su viaje en su nueva película, Chasing Happiness. Estarán listos para lanzar un nuevo álbum este mes y saldrán de gira a finales de este año.

