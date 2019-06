Raquel Argandoña tras ser despedida de Canal 13: "Yo sabía que tenía más o menos los días contados"

Era lo que todos estaban esperando. Tras días de silencio, Raquel Argandoña finalmente habló sobre su despido del matinal Bienvenidos, de Canal 13.

La opinóloga hizo su desahogo a través de un video publicado en su nuevo canal de YouTube, que fue promocionado la noche del miércoles en el Instagram de su hija Kel Calderón.

"Me despidieron porque a un alto ejecutivo del canal. Bueno, el que manda Canal 13, no le gustan las mujeres con personalidad. La televisión sigue siendo un patriarcado y desde que llegó al canal, yo siempre supe que no le gusté. Yo sabía que tenía más o menos los días contados", comentó sobre el tema.

"Cuando me enteré de que me habían despedido, llamé a una persona del canal, de mucha confianza, y me dijo ‘yo pensé que te lo habían dicho… Sí, te despidieron’. Nunca me dieron las razones, llamé a mis jefes directos del Bienvenidos, los que trataron de defenderme (…) pero a esta persona nunca le caí bien. Desde que llegó a asumir el mando en canal 13, hasta que decidió despedirme. Está en todo su derecho, pero la televisión sigue siendo un patriarcado", agregó.

Posteriormente, Raquel Argandoña fue interpelada por la influencer, quien le preguntó si acaso su despido tenía relación con que ella sabía que el director ejecutivo tenía una amante.

"Yo nunca me he metido en la vida privada de los ejecutivos (…) Sí. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, pero esa es su vida privada. A mí no me interesa saber lo que hace en sus días libres. Yo mi carrera la he hecho porque he trabajado, porque soy profesional y porque soy talentosa. Yo no necesito ni he necesitado de ningún hombre para salir adelante y eso merece un salud", dijo a modo de cierre.

Revisa el video completo a continuación: