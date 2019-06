El sexy meme de Keanu Reeves que se ha convertido en tendencia en las redes

Keanu Reeves es uno de los actores más deseados de Hollywood, pues nos ha conquistado con su belleza, carisma y talento.

Recientemente, el famoso actor tuvo una participación especial en la nueva película de Netflix ‘Quizás para siempre’, que ha dado pie a un sexy meme que ha enloquecido las redes.

En la nueva comedia romántica, el actor se interpreta a sí mismo, pero en una versión más insoportable y muy graciosa.

En la escena, Keanu Reeves hace una entrada dramática en cámara lenta al ritmo del tema ‘Sail’ de Awolnation.

Esta parte se ha convertido en una de las favoritas de los fans, quienes han convertido al actor en un sexy meme.

"Si antes lo amaba ahora lo amo más", "no puedo dejar de ver este meme de Keanu Reeves, "Keanu es el amo de los memes, que bello en este último", "es lo más sexy del mundo este meme", "este meme se ha convertido en mi preferido", "es el hombre más bello, no puedo dejar de reproducir este video", "el último meme de keanu reeves es lo más sexy del mundo", y "ahora para todo uso el meme de keanu reeves", fueron algunos de los comentarios.

Aquí te dejamos algunas de las reacciones al sexy meme:

This cured my depression and added three more years onto my life https://t.co/jK2vhNSKAL

— Funny Or Die (@funnyordie) June 4, 2019