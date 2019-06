James Rodríguez se despide del Bayer y una actriz porno le envía un emoticón

View this post on Instagram

Gracias infinitas al FC Bayern München, a sus dirigentes, aficionados y compañeros. Fueron dos años inolvidables en los cuales me sentí como en casa. Me llevo los mejores recuerdos, grandes aprendizajes y experiencias únicas. Gracias por todo, les deseo lo mejor en el futuro. Tiefsten Dank an den FC Bayern München, an das ganze Management, an die Fans und an die Mannschaft. Es waren zwei unvergessliche Jahre und ich habe mich hier wirklich wie zu Hause gefühlt. Ich nehme die besten Erinnerungen mit! Ich habe sehr viel gelernt und Einmaliges erlebet. Vielen Dank für alles! Ich wünsche euch das beste für die Zukunft. #miasanmia @fcbayern