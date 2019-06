FOTO: Esta fue la imagen de Kourtney Kardashian que escandalizó a Kris Jenner

La familia Kardashian está preocupada porque Kourtney esté involucrándose en una relación tóxica, pues la mayor del clan decidió irse de viaje con su exnovio y padre de sus hijos, Scott Disick, junto a la nueva novia de él, Sofia Richie.

En el adelanto del nuevo episodio de Keeping Up With the Kardashians, Kourtney Kardashian y Scott Disick dejan a los Kardashian-Jenners confundidos por irse de vacaciones junto con Sofia Richie. De hecho, Kim Kardashian se queda prácticamente sin palabras después de que Disick publica una foto junto a la piscina con las dos mujeres.

Kourtney Kardashian posó junto a Scott Disick y Sofia Richie

"¡Oh, Dios mío! ¿Viste lo que Scott acaba de publicar?" Kim le pregunta a Kris Jenner y a Khloe Kardashian. "Dice: '¿Qué más podría pedir un chico? La compañía de tres'. Y es él, Kourtney y Sofía en México".

Mientras que el trío parece llevarse bien en el extranjero, Kris expresa dudas con respecto a la situación amistosa. "Para ser honesto, es un poco confuso. Kourtney, Scott y Sofía están de vacaciones juntos", señala Kris.

Para empeorar las cosas, los comentarios en las redes sociales apuntan tanto a Kourtney como en Sofía. Sin embargo, Kim defiende que Kourtney solo quería "un viaje con los niños". Esta defensa no le sienta bien a Kris.

"Mi temor es que no pueda decidirse. No puede elegir el color de la pintura, eso lleva meses", responde la matriarca KUWTK. "Solo lo digo, debido a su indecisión. Ella será la que decida demasiado tarde que está enamorada de Scott y quiere pasar el resto de su vida con Scott".

