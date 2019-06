El comentario de Ignacia Michelson en redes que indignó a las chilenas

View this post on Instagram

Me carga la doble moral de mucha gente , me da asco pensar que la mayoría de las que me critican son mujeres . Estamos en una época donde podemos hacer lo mismo que los hombres incluso más , soy puta por acostarme con un hombre al cual amo ? A mi no me afecta lo que me digan pero me hace pensar en que vivimos igual que hace 20 años atrás …. Chile abre los ojos 👀 después veo a miles de mujeres marchando. Pd: se me olvida qué hay un libro donde te dicen a los cuantos días puedes acostarte con alguien , o con cuantos o lo que sea . 😂😂😂