Frida Sofía lanzará su primer sencillo y recibe el apoyo de su madrastra, no de Alejandra Guzmán

View this post on Instagram

No podria estar mas feliz y orgullosa de que #PORFIN el resto del mundo pueda ver el #talento de esta maravilla de persona que adoro con el alma. A través de los años he visto como crece su talento, cada vez q la veo le pido que me cante y me baile (aunq aveces me manda a la fregada😂) no la van a poder dejar de ver! Me encantaria poder bailar tantiiiito como ella porque poder cantar como ella seria muuucho pedir. I love U and am so #PROUD and #HAPPY that your material is finally coming out to the world. ❤❤❤❤ U forever @ifridag 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 #mecausademasiadaemocion #andale #fridasofia #Repost @ifridag (@get_repost) ・・・ Lᴇs ᴘʀᴇsᴇɴᴛᴏ ᴍɪ ᴛʀᴀʙᴀᴊᴏ, ᴍɪ sᴜᴇɴ̃ᴏ ʏ ᴍɪ ʀᴇᴀʟɪᴅᴀᴅ. Esᴛᴏ ʟʟᴇᴠᴀ ᴀɴ̃ᴏs ɢᴜᴀʀᴅᴀᴅᴏ. Mɪs ɢᴀɴᴀs ᴅᴇ ᴄᴀɴᴛᴀʀ, ᴅᴇ ᴄʀᴇᴇʀ ᴇɴ ᴍɪ́ ᴍɪsᴍᴀ, ᴅᴇ ᴠᴇʀ ᴍᴀs ᴀʟʟᴀ́ ᴅᴇʟ ᴅᴏʟᴏʀ ʏ ᴘᴏᴅᴇʀ ᴄᴏᴍᴘᴀʀᴛɪʀʟᴏ ᴄᴏɴ ᴜsᴛᴇᴅᴇs. Gʀᴀᴄɪᴀs ᴘᴏʀ ᴄʀᴇᴇʀ ᴇɴ ᴍɪ́ ʏ ǫᴜᴇʀᴇʀᴍᴇ ᴍɪ ɢᴇɴᴛᴇ ʜᴇʀᴍᴏsᴀ. Esᴛᴏ ᴇs ᴘᴀʀᴀ ᴜsᴛᴇᴅᴇs… 🙏🏼✨🎶🎤🎶✨ Áɴᴅᴀʟᴇ 🎶 Jᴜɴɪᴏ 7 2019