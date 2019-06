"Amor Genuino" el sentimental tema de Ozuna que te hará sentir como en una crisis amorosa

Ozuna tiene a todos sintiéndose como si estuvieran en medio de una crisis amorosa y llorando por sus ex con su nuevo tema "Amor Genuino".

El cantante puertorriqueño de 27 años hizo un 180 de su último éxito, el exitoso remix de "BAILA BAILA BAILA", y lanzó el tema "Amor Genuino", este 4 de junio. Con notas de piano y la voz cautivadora de Ozuna, la pista es perfecta para llorar en la ducha.

Tanto es así que comenzó el #LaDuchaChallenge (AKA, el "Shower Challenge"). El artista de Reggaeton saltó en su ducha, se enjabonó en la espuma y tocó su nueva canción, que filmó para sus 14.5 millones de seguidores de Instagram.

Ozuna apostó a los sentimientos con Amor Genuino

Sin embargo, Ozuna no necesitaba pedirle a sus seguidores que lloraran. "Me hizo extrañar al ex que nunca he tenido", un fan twitteó sobre las letras de la canción, mientras Ozuna canturreaba sobre cómo extrañaba un viejo amor.

Mientras tanto, a otros fans les preocupa que esta canción no encaje exactamente en sus listas de reproducción de "Single Ladies". "Estaba tratando de tener un verano de chicas de la ciudad, pero el cantante quiere deshacerse de la tristeza", escribió uno de sus fans.

Otro fan de ideas afines publicó: "Realmente nos quería en nuestros sentimientos más profundos", completa con un triste Winnie-the-Pooh. De hecho, esto no es "Old Town Road".

Te mostramos en video: