Tras renuncia de Nataly Chilet: Mariela Sotomayor asegura que había maltrato y bullying en "Intrusos"

La semana pasada Nataly Chilet renunció al programa Intrusos, de La Red. Una partida que se suma a la de Roberto Van Cauwelaert y Mariela Sotomayor, quienes dejaron el espacio a fines del año pasado.

"Siento que cumplí un ciclo y ante todo quiero darle las gracias al público por todo su cariño y apoyo. Siempre tuve un feedback con sus comentarios en redes sociales. Creo que llegó el momento de dar nuevos pasos en mi carrera profesional y personal", dijo la periodista a través de un comunicado.

"Intrusos" sufre una nueva baja: panelista se va del programa porque "se cumplió un ciclo” Nataly Chilet dejó el espacio de La Red

Este miércoles, el periodista Hugo Valencia analizó el tema en la sección de farándula del matinal Muy Buenos Días, en la que presentó una nota con declaraciones de la ex panelista de Intrusos Mariela Sotomayor, cuya salida se produjo en medio de fuertes polémicas con sus compañeros.

"Yo me acuerdo que, muchas veces en el programa, a la Ale Valle le molestaba que Nataly se pusiera tacos altos. Ella no se sentía cómoda con la belleza de ella", dijo, dejando entrever una tensa relación entre los miembros del equipo.

"A la Nataly muchas veces no la dejaban hablar. Ella hace tiempo no se sentía cómoda", agregó, indicando que la modelo producía cierta sensación de "envidia e incomodidad". Una situación que, según sus palabras, se repetía especialmente con Ale Valle.

"En el momento en que ella me defiende y no se suma a los descargos de ellos, no la dejaron hablar. Nataly insistió, y en ese minuto hay un error en la cámara, enfoca la cara de Ale Valle, y todos lo vieron", detalló, recordando su salida.

"Me enteré de que habían muchas situaciones de maltrato y bullying. Yo lo vi, de parte de la persona innombrable que trabaja en ese programa", aseguró.

La polémica con Claudia Schmidt

Recordemos que tras su salida del programa, Mariela Sotomayor protagonizó una fuerte controversia con Claudia Schmidt. Todo comenzó con las declaraciones de la periodista tras abandonar el espacio farandulero. "Siempre me sentí una intrusa en Intrusos. No lograba acoplarme al equipo. Siento que ellos me vieron como una extraña", dijo.

"No quiero dar nombres, pero creo que la gente se puede dar cuenta claramente con quienes me llevaba y con quienes no. Si una no se siente bien en un lugar es porque hay personas que te lo hacen sentir así. Por eso no quise despedidas, porque hay personas que no me hicieron sentir cien por ciento bien", agregó, levantando las sospechas sobre una posible mala onda con la uruguaya.

Pero esta última encendió aún más la polémica al publicar el pantallazo de una conversación con Sotomayor. "Sé tu gran secreto de cuando llegaste a Chile", decía el mensaje que recibió.

"Así es esta mujer @mariela_sotomayor deja de hacer amenazas internas y más aún falsas. Voy por la vida libre, sin caretas y no tengo nada que ocultar", escribió Claudia Schmidt.

Claudia Schmidt publica pantallazo de conversación con Mariela Sotomayor: "Deja de hacer amenazas internas" La panelista de ‘Intrusos’ mostró un mensaje que le envió la periodista tras salir del programa

Te recomendamos: