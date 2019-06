La presentadora sorprendió a sus seguidores con una de sus recientes publicaciones. El supuesto embarazo de Carolina Soto para una publicidad



Muy temprano Carolina decidió compartir con sus seguidores una fotos que generaron especulación. Allí se ve como si la caleña estuviese nuevamente embarazada, ya que posa de medio lado revelando que su 'pancita'.



Las historias de la presentadora causaron intriga, ya que las imágenes fueron acompañadas por mensajes que daban a entender que Valentino y Violetta tendrían compañía muy pronto.



No obstante, la modelo aclaró que no se encuentra en embarazo. Las publicaciones que anteriormente había compartido era para revelar que sufre de "la barriga inflamada y una digestión lenta".



Al parecer Carolina no es la única que pasa por estas molestias, dio a entender sus amigas también. Y es que a pesar de que es muy común los síntomas que ella padece pocos hablan de ello, es por eso que decidió enfrentarlo sin miedo.



La presentadora procedió a hacerle propaganda al producto que ella consume y que le ha ayudado a controlar sus molestias.



El supuesto embarazo de Carolina Soto para una publicidad:







Aunque la intención de la modelo fue clara, los internautas tomaron bien el hecho de que los haya engañado para conocer el producto que promociona.



Recordemos que la presentadora se ha jactado en diferentes ocasiones por tener el vientre plano. Incluso luego de tener a sus hijos, a los pocos días de dar a luz la modelo ha revelado la rápida recuperación que ha tenido.



Si bien Carolina ha confesado que se ayuda de fajas y una buena alimentación; también ha dicho que es su "herencia genética" lo que la permite tener el cuerpo así.





