Khloé y Kim Kardashian se enfrascan en una gran pelea por culpa de North West

En el más reciente episodio de Keeping up with the Kardashian, Kim protagoniza una gran pelea con Khloé y todo por culpa de un regalo que la adorable tía le hizo a su sobrina North West.

En el avance, Kim está conversando con Khloé por teléfono cuando su asistente le informa que el hámster de North, llamado Blacktail, está muerto “Kim, el hámster no se ha movido. Es posible que quieras ir a verlo”.

La madre de cuatro niños se alarma y pregunta “¿está muerto? En verdad no tengo tiempo para un hámster muerto”.

Allí la cosa se pone tensa ya que el animalito lo compró Khloé para North escondida de Kim, quien ya se había negado en un principio.

"El hámster está muerto", comparte Kim con Khloé al teléfono. "Solo está aquí muerto".

La tía se preocupa por su sobrina, quien amaba a su mascota, pero Kim solo se molesta ya que, según ella, Khloé es la gran culpable del mal momento que vivirá North.

"North va a estar muy, muy molesta. Simplemente no es justo", se lamenta Kim en un confesionario. "¿Cómo voy a explicar esto? ¿Qué hago?".

Kim culpa directamente a su hermana "Por eso no le das una mascota a alguien. No vuelvas a hacerme esto otra vez. Literalmente te odio". Khloé aprovecha para responder con el humor negro que la caracteriza "¿Vas a hacer que me maten también?".

