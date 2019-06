Jennifer Aniston reveló la primera persona que contactó luego de sufrir un accidente de avión

Jennifer Aniston recientemente tuvo un gran susto cuando ella y sus amigos, incluyendo a Courteney Cox, viajaron a México para un viaje de cumpleaños para la actriz. Sin embargo, el avión se vio obligado a dar la vuelta y hacer un aterrizaje de emergencia sin uno de sus neumáticos.

"Cuando estábamos en vuelo, era muy turbulento. Todos los demás estaban muy tranquilos porque no tienen miedo de volar", comentó en una entrevista a Ellen DeGeneres. "Se trata de una hora y media de turbulencia, y luego la azafata me dice: 'Al piloto le gustaría hablar contigo'. Y dije: 'No quiero hablar con el piloto'. Envié a uno de mis amigos muy tranquilos a hablar con el piloto".