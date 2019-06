Frida Sofía se despide de Alejandra Guzmán con este polémico mensaje

Frida Sofía sigue enviando fuertes mensajes a su madre Alejandra Guzmán y esta vez incluso se despidió de ella.

A través de sus historias de Instagram, la joven aclaró que le duele ver a su madre con su exnovio y que esa es la razón del distanciamiento con ella.

"Lo que me tiene dolida es verla paseando con mi ex y hospedándose en el mismo hotel. El hecho que ya estando separados y sabiendo esto mi mamá le aceptó mariachis en su cumpleaños, que fue en New York, al cual pude haber asistido, pero ni el cel me contestó".