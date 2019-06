El emotivo mensaje de Zuria Vega sobre el post parto

El pasado 20 de mayo, Zuria Vega se convirtió en madre por segunda ocasión y no podía estar más feliz ahora que tiene a su pequeño Luka en brazos. La actriz compartió todas sus experiencias con respecto a este segundo embarazo, así como consejos para sentirse mejor y para mantener el equilibrio emocional entre todo el estrés que puede venir junto a la maternidad.

Con su carisma y cercanía que tiene con sus fans, Zuria se ha convertido en una de las famosas mexicanas más queridas del momento y aunque la protagonista de Mi marido tiene más familia no ha tenido una recuperación sencilla de su segundo parto, no ha dejado de compartir lo que está viviendo a través de su blog #SoyMamá.

"El post parto se vuelve una oportunidad, una ventana, un espejo para conocernos mejor a nosotras mismas. Con el segundo hijo y el segundo embarazo, el post parto lo he vivido mucho más de cerca y más a flor de piel", dijo la mexicana.

Y es que Zuria tuvo complicaciones durante el parto ya que descubrieron que la cabeza del bebé le había reventado un vaso al salir por lo que han sido dos semanas de mucha incomodidad y dolor para ella.

"He estado dos semanas en una cama, en reposo y es lo peor que me pueden pedir. He tenido que ser muy paciente. Ha sido un post parto mucho más lento. Ahora son dos entonces ha sido doble demanda entre dolor y lactancia. Por suerte mi lactancia ha sido muy fácil, Luka ha crecido en estas dos semanas. Pero las cosas no siempre son como queremos y esto nos obliga a enfrentarnos. De eso se trata el post parto. Me han ayudado mucho mis pastillas de placenta, mi esposo y estar rodeada de la gente que quiero. Por otro lado he disfrutado mucho a mis hijos en este reposo. Lúa es muy amorosa, está contenta con su hermanito", confesó.

Además de abrirse a través de su blog, la actriz también escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram con el que muchas usuarias se identificaron.

"Si post-parto, se que pasarás, que eres una etapa y que mientras más me resista más a fondo me vas a llegar (…) También se que mi cuerpo volverá pero me cuesta esperar, igual es la falta de sueño, el olor a leche constante, la culpa, la necesidad de no estar encerrada en la maternidad y ser solo mujer o igual es todo lo anterior junto.

Que duro eres, nos sacudes, nos pones de frente con lo más vulnerable y oculto que tenemos", dice parte del mensaje de la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ↠zuriavvega↞☪ (@zuriavvega) el 4 Jun, 2019 a las 9:03 PDT

.

Te recomendamos en video