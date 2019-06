VIDEO: Un increíble Brad Pitt protagoniza el tráiler de Ad Astra, su nueva película sobre una odisea espacial

Todos extrañamos a Brad Pitt en la gran pantalla. En mayo, el actor de 55 años regresó al ruedo protagonizando con Leonardo DiCaprio la película Once Upon a Time in Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino y ahora fue estrenado el tráiler de Ad Astra, cinta que también protagoniza.



Ad Astra es una película de ciencia ficción que describe toda la travesía de Pitt al intentar encontrar a su padre quien desapareció mientras se encontraba en una misión para descubrir la vida extraterrestre, reseñó la revista The Verge.



Pitt interpreta al personaje Roy McBride quien siendo un niño autista, tuvo que enfrentarse al abandono de su padre quien emprendió una misión de no retorno a Neptuno. Transcurridos 20 años, el mismo McBride inicia su propia misión al espacio para saber qué ocurrió con su padre.

Ad Astra, la nueva película de Brad Pitt

En esta cinta, Pitt comparte el protagónico con Tommy Lee Jones y se espera que sea estrenada el 20 de septiembre en Estados Unidos. Este 5 de junio fue estrenado su primer tráiler, el cual ha llenado de expectativas a todos los fanáticos de Brad y de las películas sobre el espacio.



James Gray, el director de Ad Astra , trabajó anteriormente con Pitt en The Lost City of Z. Pitt inicialmente tenía la intención de protagonizar la película, pero terminó como productor ejecutivo luego de retirarse del papel debido a conflictos de programación.

