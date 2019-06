Rob Kardashian coqueteó con Natti Natasha por las redes sociales de una manera inusual

La buena noticia es que Rob Kardashian parece estar listo para un romance nuevamente después de su desastrosa relación con Blac Chyna. La mala noticia es que lo está haciendo de una manera muy extraña, publicamente coqueteando con Natti Natasha.

El 3 de junio, el chico de 32 años mostró al mundo que estaba enamorado de la cantante dominicana Natti Natasha, de 32 años. En lugar de deslizarse en su DM como la mayoría de la gente, Rob reenvió una selfie de Twitter de la cantante casi desnuda que había compartido anteriormente en el día con su cabello oscuro cubriendo sus senos y escribió "Oh hola" sobre él.

Los fanáticos de Natti Natasha no se mostraron contentos con la actitud del hermano de Kylie Jenner

"Rob no hagas esto en público", le dijo un usuario llamado Analisa, mientras que un hombre llamado Felipe le escribió directamente "@robkardashian lol, por favor, no". ¡Robert, NO! ", Una persona lo regañó. Uno de los fanáticos de Natti le dijo a Rob "Deja en paz a la reina", mientras que un hombre llamado Ken le envió un tweet "Vete, Rob".

No todos odiaban el posible acoplamiento. Un fan escribió en los comentarios "¿Te imaginas?! un bebe dominicano-armenio?!?!" con emojis de corazones, y otra persona estuvo de acuerdo, agregando" ¡Lo sé! Tendrían bebés hermosos ”.

