El príncipe Harry evitó saludar Donald Trump luego de que  insultara a Meghan Markle

El Palacio de Buckingham recibió como invitado al presidente estadounidense Donald Trump junto a su esposa Melania Trump y su hija Ivanka. Al parecer, el encuentro fue algo incómodo para el príncipe Harry, luego de que su invitado insultara a su esposa Meghan Markle.

El esposo de la duquesa de Sussex evitó por completo hablar con el presidente de los Estados Unidos en la visita de estado que este realiza al Reino Unido. Sin embargo, Harry sí mantuvo una amena charla con Ivanka Trump, hija del mandatario.

The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall @ClarenceHouse The Duke and Duchess of Cambridge @KensingtonRoyal, The Duke of York and The Earl and Countess of Wessex are also in attendance at the #USStateVisit banquet at Buckingham Palace. pic.twitter.com/rSWSNV1FKn

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2019