Melania Trump  se convirtió en una “princesa” en una cena junto a la reina Isabel y Kate Middleton

Desde su llegada al Palacio de Buckingham Melania Trump se convirtió en el foco de todas las miradas gracias a su increíble elegancia digna de la realeza. El presidente de los Estados Unidos fue recibido junto a su esposa por la reina Isabel y el príncipe Carlos.

Trump y Melania llegaron al Reino Unido para una visita de dos días. Ambos tuvieron un digno recibimiento de la realeza en el jardín del Palacio de Buckingham y pasearon junto a la reina.

The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall @ClarenceHouse The Duke and Duchess of Cambridge @KensingtonRoyal, The Duke of York and The Earl and Countess of Wessex are also in attendance at the #USStateVisit banquet at Buckingham Palace. pic.twitter.com/rSWSNV1FKn

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2019