La razón por la que María José Quintanilla no estuvo en el debut de Diana Bolocco en el "Mucho Gusto"

El pasado lunes, Diana Bolocco debutó como animadora en el matinal Mucho Gusto, de Mega, en una jornada que contó con la participación de todos sus compañeros, excepto una: María José Quintanilla.

La cantante se ausentó del programa debido a que se encuentra enferma. Según explicó en su cuenta de Instagram, tiene peste cristal, por lo que estará con licencia por varios días.

Este martes, los panelistas se contactaron con ella para que entregara detalles de su enfermedad, lo que finalmente se realizó a través de un contacto telefónico.

Tonka Tomicic molesta por despido de Raquel Argandoña: "Es una pérdida grande" La animadora se refirió a la sorpresiva partida de la opinóloga

"El virus lo debo tener hace dos semanas, pero recién ahora me aparecieron los síntomas. Fui justo a la casa de la Diana (el fin de semana pasado), y pensé que era una alergia. De hecho, todas las chiquillas me revisaron en una pieza. Me vieron la guatita y la espalda, y ahí llegaron a la conclusión que era peste cristal", explicó.

En este contexto, reconoció que no le dio importancia al tema, pues pensaba que se trataba de algo menor. Sin embargo, cuando abandonó la casa de la animadora, comenzó a sentir los síntomas con mayor intensidad. "Yo dije ‘esas son enfermedades de niña’, pero aquí estoy. Tengo manchas donde nunca pensé que tendría, y me pica donde nunca pensé que me picaría", detalló.

Además, confesó que ha batallado con las manchas que le han salido en su cuerpo, las que le provocan mucha picazón y ganas de rascarse. "Hay muchos mitos sobre la peste cristal. Me han dicho ponte crema, ponte talco, pero no es así", comentó María José Quintanilla, indicando que solo le queda aguantar las ganas de restregar su piel.

Te recomendamos: