Hermana de Michelle Salas habla por primera vez del escándalo de Frida Sofía y Alejandra Guzmán

El pleito entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán cada vez es más intenso y lleno de drama. Todos los medios quieren saber qué es lo que realmente originó toda la pelea entre madre e hija, además de qué piensa toda la familia sobre el conflicto.

Camila Valero, hermana de Michelle Salas, finalmente rompió el silencio y habló sobre la pelea de ambas las dos mujeres de su familia.

'Es una situación muy desafortunada pero todas son mi sangre y no voy a hablar mal de ninguna, siempre voy a apoyar a todas y desearles lo mejor, espero que se resuelva pronto, solo hay que tratar las cosas con respeto. Con Frida no he podido hablar, nunca hemos podido convivir tanto porque ella vive en Miami pero yo la quiero muchísimo, es mi prima y mi sangre'', dijo Valero a los medios de comunicación.

Camila Valero aseguró que Frida Sofía es su sangre

Las declaraciones las ofreció luego de que se presentara en la obra ''Cena para dos'', de la cual es una de las protagonistas.

Sobre los problemas entre Michelle y Frida dijo: “Ante todo le tengo respeto y cariño a Frida y espero que esté bien, y que le vaya bien”, agregó. “Es un problema muy personal entre ellas y que yo no tengo mucho lugar desde donde opinar”.

