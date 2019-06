Fran Sfeir tras mediática renuncia a Canal 13: "Antes habría hecho cualquier cosa por estar en la tele"

Hace una semana, Fran Sfeir dio a conocer una drástica decisión a través de su Instagram. El día de la gala de la película "Mi Amigo Alexis", la comunicadora renunció a Canal 13 por un supuesto desaire de su ex casa televisiva. En una entrevista con La Cuarta Mujeres, analiza las razones que la alejaron de la pantalla.

"Lo fundamental acá es que si una se siente pasada a llevar o que le faltaron el respeto, ignorada o siente que hay discriminación en donde trabaja o que ha habido injusticias -que las viste, no una vez, sino varias y las hablaste- te hace tomar la decisión de decir este es mi límite", sostiene al diario popular.

La esposa del periodista Juan Pablo Queraltó afirma que, con el tiempo, en la tele las las personas van evolucionando. "Yo antes habría hecho cualquier cosa por estar en la tele, pero hoy no. Es que vas madurando, tu amor propio se fortalece, te das cuenta que eres un aporte, que tienes harto que entregar. Vas poniendo tus límites y vas eligiendo donde quieres estar", dice.

A pesar de sentirse desilusionada, la cantante reconoce las cosas buenas que le dio su trabajo en la televisión. "La tele me ha dado mucho, Canal 13 me dio mucho, mi equipo ni decir y siempre lo voy a agradecer", indica. Sin embargo, esta no era justificación para aguantar situaciones que no le acomodaban de la industria televisiva.

Actualmente, se encuentra terminando un disco y escribiendo una novela que estrenará en noviembre. En cuanto a sus nuevos proyectos, no descarta trabajar en un nuevo rubro. "Hace rato que me estaban tentando con hacer radio, creo que ahora lo tomaré, no puedo adelantar nada más", comenta Fran Sfeir.

