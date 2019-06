Cuándo podremos ver el final de Chernobyl en México

View this post on Instagram

Para detener la propagación de partículas radioactivas al medio ambiente, el gobierno soviético reclutó a 600,000 personas, conocidas como los liquidadores de #Chernobyl. Algunos testimonios dicen que fueron engañados sin saber al cruel destino al que se enfrentarían. Civiles y militares formaron parte de este heroico escuadrón que evitó que los daños de la radiación alcanzaran a aún más personas. En el techo del reactor, durante ciclos de 90 segundos, los liquidadores se convertían en robots humanos que limpiaban materiales radioactivos, una de las funciones más letales para la que no estaban protegidos. Los verdaderos robots asignados para esta difícil tarea, resultaron inservibles debido a los altos niveles de radiación. Esta noche, nuevo episodio de #ChernobylHBO en #HBOLAT.