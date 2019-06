Otra polémica: los hijos de Angelina Jolie prefieren pasar el verano con su padre Brad Pitt

Muchos han sido los problemas derivados del divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt, sobre todo al momento de debatir la custodia de sus seis hijos. Inicialmente, Jolie quería la custodia completa, aspecto que luego se fue suavizando hasta una custodia compartida.

Pero ahora se enfrentan a otro dilema: ¿con quién pasarán las vacaciones de verano? Al parecer ya existe un acuerdo sin necesidad de discutir.

Las vacaciones de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt

“Los niños irán y regresarán a Los Ángeles para ver a Brad”, dijo una fuente cercana al actor, de 55 años, a Us Weekly en exclusiva. “Brad también pasará tiempo en Nuevo México este verano porque a veces será más fácil para él ir allí”.

En este momento Jolie filma una película en Nuevo México, por lo que los niños también pasarán mucho tiempo en esa zona junto a su madre.

De acuerdo a la persona allegada, “es una situación muy saludable y Brad está agradecido de que todos los conflictos están en el pasado”.

Jolie, de 43 años, que comparte Maddo, de 17, Pax, de 15, Zahara, de 15, Shiloh, de 13, y los gemelas, Knox y Vivienne de 10 años, con su ex esposo, ha trasladado su camada a Albuquerque mientras ella filma Those Who Wish Me Dead.

Una segunda fuente señaló: “Angelina ha estado tratando de pasar la mayor cantidad de tiempo posible con sus hijos mientras trabajaba en las agotadoras jornadas de 12 horas en Albuquerque. [Ella] se dedica mucho a los más jóvenes”. La actriz de Maléfica ha llevado recientemente a Zahara, Knox y Vivienne a tiendas como Target y PetSmart, donde compraron una variedad de golosinas para ellos y sus mascotas.

