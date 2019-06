VIDEO: Miley Cyrus fue besada a la fuerza por un desconocido en España

Quienes sigan a Miley Cyrus saben lo explosiva y atrevida que es su personalidad, sin embargo, si hay algo espontáneo que no disfrutó para nada fue el haber sido besada a la fuerza durante su visita a España por un hombre desconocido.

En un video que circula en Twitter, la mujer de "Wrecking ball" fue jalada del cabello en dos oportunidades y, de un momento a otro, un hombre la forzó del hombro para darle un beso en la mejilla.

Al parecer, el hecho ocurrió debido a que el equipo de seguridad de Miley se dispersó demasiado y dio oportunidad a que el hombre se acercara.

El equipo de seguridad de Miley Cyrus falló

Llego a estar ahí, y al “fan” que se ha tirado a por miley no se le olvida el guantazo que se lleva pic.twitter.com/30PUR4zXR0 — Alvaro (@AlvaroSaucedo13) June 2, 2019

En ese momento fue su esposo, Liam Hemsworth quien se giró para cubrirla y protegerla.

La actriz y cantante, fue uno de los números estelares del festival musical español y todo el inconveniente ocurrió cuando salía de su hotel junto a su Hemsworth.

Luego de lo ocurrido, Miley no detuvo su trabajo. De hecho continúa promocionando su último trabajo discográfico, un EP de 4 canciones llamado "She is coming" (2019), publicado el viernes pasado. Igualmente la podremos ver como protagonista en la nueva temporada de la serie de Netflix, "Black Mirror", con fecha de estreno para el 5 de junio.

