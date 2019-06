FOTO: El radical cambio de look de Kim Kardashian que ya se ha convertido en tendencia para el verano

Kim Kardashian nos tiene acostumbradas a sus constantes cambios de look, y recientemente ha optado por un nuevo corte de cabello que ya se ha convertido en tendencia.

La empresaria decidió decirle adiós a su larga cabellera para darle paso a un corte bob súper liso que la ha hecho lucir fabulosa.

Así lo mostró a través de sus historias de Instagram, donde presumió de su nuevo corte, el mismo que luce cada verano, motivada por las altas temperaturas de California.

A través de sus redes sociales hemos visto los constantes cambios de look de Kim, con el cabello amarillo, negro, largo, extralargo y corto, como el que lleva actualmente.

"Me encanta como le queda el cabello así", "es el mejor look que le he visto a Kim", "amé ese corte bob me lo voy a hacer ya mismo", "solo a Kim podría quedarle tan bien ese corte", "el nuevo look de Kim es el mejor, tengo que probarlo porque quiero verme tan fabulosa como ella", y "súper fashion ese look", fueron algunas de las reacciones de los fans en redes.

Sin duda es uno de los looks que más les favorece a la famosa celebridad y que sabe lucir con mucha elegancia.

