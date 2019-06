VIDEO: la revelación de Khloé Kardashian sobre su amor por Tristan Thompson que nos dejó en shock

Alguien no ha superado todavía a Tristan Thompson y esa es Khloé Kardashian. Durante el más reciente episodio del reality Keeping Up With The Kardashians, hizo unas revelaciones sobre su expareja que nos dejó impactadas a todas.

El romántico mensaje de Jennifer López a su prometido Alex Rodríguez que despertó suspiros Son tal para cual.

Una de sus mejores amigas, Malika Haqq, la abordó sobre sus sentimientos hacia el padre de su hija True. “Khloé siempre ha sido muy buena poniendo cara valiente, pero también es muy importante para mí saber que está pasando con ella por dentro”, agregó Haqq, de acuerdo a lo reseñado por E! News.

Lo que Khloé Kardashian siente por Tristan Thompson

Malika le preguntó a Khloé si era feliz. Ante esto, ella respondió a la defensiva que su hija True era la única prioridad en su vida.

Khloé sí reconoció que “es realmente difícil recuperar la confianza” pero se niega a que la relación tóxica con Tristan afecte la infancia de su hija.

“¿Sigues enamorada?”, le preguntó Malika.

“Estoy enamorada. Sé que lo amo”, expresó la celebridad de 36 años. “Pero no voy a actuar como si nada estuviera mal”.

“Él necesita saber que un estúpido fin de semana o lo que sea que hiciste, mira lo que le hizo a tres años de relación, simplemente lo demolió todo”, agregó.

Khloé confesó que ha recibido terapia y que busca siempre ser una mejor persona para su hija. “Es una gran responsabilidad la que tengo sobre mis hombros, regresar fortalecida”.

Te recomendamos en video: