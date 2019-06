Así respondió Frida Sofía a la desgarradora petición que su madre Alejandra Guzmán le hizo en pleno concierto

La polémica entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía continúa. Y este domingo se viralizó un video en el que la cantante rompía en llanto en pleno concierto por su hija.

Durante su show en Phoenix, Arizona, en una de sus interpretaciones, La Guzmán lloró y en medio de sollozos, le rogó a su hija: “Frida llama por favor”.

Ante esta petición, Frida Sofía respondió durante una entrevista con la periodista Verónica Bastos para Suelta la Sopa, y aseguró que no tiene nada que hablar con su madre.

La periodista le invita a desbloquear a su mamá en el teléfono para que pueda recibir su llamada, a lo que ella responde "no la voy a desbloquear, ella sí me puede llamar".

"Yo no tengo nada que decirle a la señora esa, le he dicho infinitamente que la amo y ella no lo entiende y no lo va a entender aunque se lo demuestre, se lo diga y se lo repita".