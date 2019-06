Este es el falso rumor sobre Brad Pitt que está afectando gravemente a Jennifer Aniston

Un tabloide estadounidense aseguró que Brad Pitt ha estado rechazando citas porque no quiere molestar a Jennifer Aniston y arruinar su amistad.

Según In Touch, las mujeres se han estado lanzando a la estrella de cine, pero él no está mordiendo el anzuelo porque su relación con su ex esposa es más importante para él. Una supuesta fuente privilegiada dice que “¡Brad ha sido cortejado por mujeres impresionantes de todo el mundo: actrices famosas, mujeres de negocios, gente normal que conoce en la calle e incluso algunas que están casadas! Pero es cauteloso acerca de lanzarse a algo demasiado pronto".

Kate Middleton está harta de todos los rumores de infidelidad el príncipe William La futura reina ha tenido algunos problemas con William

La relación actual entre Brad y Jennifer ha sido desvirtuada

La supuesta fuente continúa: “Su amistad con Jennifer es realmente importante para él. Él está forjando una nueva relación con ella. Sería una mentira decir que no esperaba que se volviera romántico de nuevo". Aunque Pitt se reconectó brevemente con Aniston en su cumpleaños número 50 en febrero, la idea de que los exes estén en camino de convertirse nuevamente en pareja simplemente no es cierto.

El portavoz de Pitt ha asegurado varias veces al portal Gossip Cop que no está buscando un romance con su exesposa. Además, la razón por la que no está saliendo en este momento no tiene absolutamente nada que ver con Aniston. La revista People, una fuente de noticias de celebridades mucho más confiable que In Touch, informó el mes pasado que Pitt "está más centrado en ser un padre que en una cita". La publicación confiable señaló además que el actor "parece feliz de centrarse en sí mismo y en su niños".

Te recomendamos en video