Carla Jara describe a Cathy Barriga como "falsa": "Conozco su otro lado"

El último capítulo de La Divina Comida, contó con la participación de Manuel José Ossandón, la periodista Carolina Gutiérrez, el comediante Rodrigo González y la ex chica Mekano Carla Jara.

Esta última acaparó toda la atención, debido a un comentario que hizo sobre su ex compañera de programa y actual alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Todo ocurrió durante una actividad realizada en la casa de la periodista, en la que tenían que describir a varios personajes que aparecían en unas fichas.

En este contexto, surgió la imagen de la edil y Carla Jara la calificó como "falsa". Ante la sorpresa de los demás invitados, explicó que no aludía a su calidad profesional, sino que personal.

"No como alcaldesa, sino como persona", dijo la ex bailarina, agregando que conoce "su otro lado" porque trabajó con ella en el programa juvenil de Mega.

Sin embargo, no fue todo. Más tarde reveló desconocidos detalles de su relación con Cathy Barriga, con quien compartió durante años en el set.

"Ella tuvo momentos muy desagradables conmigo. Me trató muy mal en ciertas ocasiones, entonces yo no me olvido de eso. Yo no creo en el ‘¡Ay soy tan buena, tan dulce, tan pinky, tan rosada!’… No", detalló.

