FOTOS: Este fue el hombre por el que la princesa Diana iba a dejar a Carlos y que murió misteriosamente

La princesa Diana tuvo un tormentoso matrimonio con el príncipe Carlos. Engaños, peleas, infidelidad y enfermedades fueron las marcas de la vida que Lady Di llevó con el heredero de la corona.

El romance entre Diana y Carlos se debió a la presión que el príncipe tenía, porque estaba por cumplir 30 años y debía casarse para tener un heredero. En ese escenario Diana era su mejor opción, pues se trataba de una chica dulce, de buena familia y virgen.

Sin embargo, Carlos solo estaba enamorado de una mujer: Camilla Parker Bowles, pero ella estaba casada con Andrew Parker Bowles. Esto atormentó su matrimonio hasta el fin.

En medio del caos Diana conoció a Barry Mannakee, un agente de seguridad que fue asignado para protegerla a ella y a sus hijos. Debido a esto, se hicieron muy cercanos. Pasaban mucho tiempo juntos y compartían como amigos.

Diana, Princess of Wales, and her bodyguard Barry Mannakee at Guards Polo Club pic.twitter.com/kvTkHOJThH

— Princess Diana (@HRHdianaHRH) December 26, 2015