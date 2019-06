¿El príncipe Carlos y Lady Di tuvieron una hija en secreto?

View this post on Instagram

The Wales family❤❤#Diana#di#dianaspencer#diana#princessofwales#princessdiana#princessdianaforever#princessdi#ladydaiana👑 #ladydi#ladydianaspencer#angel #royalfamily#royals#peoplesprincess#queenofpeopleshearts#englandroses#hertruestorydiana#kensingtonpalace#bukinghampalace#wales#windsor#UK