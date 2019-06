FOTOS: Khloe Kardashian fue la cita de un superfan en su fiesta de graduación

Khloe Kardashian fue al baile de graduación con un superfan que tiene una cuenta de Instagram dedicada a su famosa familia. La celebridad revivió sus días de escuela secundaria.

El viernes por la noche, la estrella de la realidad de 34 años fue a la fiesta de graduación con uno de sus más grandes fanáticos, un estudiante de secundaria que tiene una cuenta de Instagram dedicada a su famosa familia.

La cuenta del fan, @narbehkardash, tiene 237,000 seguidores y está dirigida por Narbeh, el afortunado fanático que tuvo a la famosa.

My very first prom and I went with THE BEST date ever @NarbehKardash !!!!! We had so much fun!!! How handsome is my date??? pic.twitter.com/LohG4cXKU2

