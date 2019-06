Thalía lanza un nuevo 'challenge' en redes para generar conciencia sobre la enfermedad que puso su vida en peligro

View this post on Instagram

¡Te propongo un Super Challenge! ¡Dale la mordida al Lyme! #lymediseasechallenge 💚 Mayo es el mes para concientizar sobre #lymedisease pero para mí es un tema del cual se debe hablar todo el año. Así que te invitamos a morder un limón y compartir información sobre esta enfermedad. Hace 12 años que contraje esta enfermedad. Ahora me siento fantástica gracias a los tratamientos que he seguido,un cambio de vida saludable, alimentación sana, ejercicio y una mente positiva. ¡Si tú te encuentras luchando con esta enfermedad, busca la ayuda CORRECTA de inmediato! Esta batalla se puede vencer, pero nos necesitamos unos a otros como red de apoyo e información. 🙌🏼 Fact: La enfermedad del Lyme es una epidemia silenciosa llamada “la gran imitadora” ya que puede ser confundida con lupus, esclerosis múltiple, síndrome de fatiga crónica, artritis reumatoide y fibromialgia entre muchas otras. ¡Infórmate YA! Y protégete a los tuyos, sobre todo ahora que viene el verano. 💚🌱 @lymediseasechallenge #lymedisease #lymediseaseawareness #lyme #lymewarrior ➡️ SOBRELYME.COM Take a bite out of Lyme disease challenge!! Join the challenge and spread awareness about this disease that I contracted 12 years ago. I am feeling amazing these days because of the positive changes I have made in regards to nutrition and lifestyle, but we need to support each other in order to share the correct information about the disease. Read about it and be safe outdoors, especially during the summer!