Acusan a Neymar de violar a una mujer que conoció por Instagram

This is a message to all my fans. As you know, my tattoos tell my story: my family, my friends, my challenges… Do you want one but are too afraid to ink it? I’ll give you the opportunity to play with your fears! 1.Follow @DieselFragrances 2.On your Instagram story share, draw, design the tattoo idea you always wanted to have, with #PlayWithYourFears and mention me @neymarjr. 3.If I pick you, I’m giving you the opportunity to have it tattooed during my launch party with @DieselFragrances in Paris on May 21st… and meet me! Ready to play with your fears? 👊 Esta mensagem é para todos os meus fãs. Como vocês sabem, minhas tatuagens contam minha história: minha família, meus amigos, meus desafios… Vocês querem uma, mas têm medo de fazer ? Eu dou a vocês a oportunidade de brincar com os seus medos! 1. Sigam @DieselFragrances 2. No seu Instagram story compartilhem, desenhem, descrevam a ideia de tatuagem que sempre quiseram, com o #PlayWithYourFears e mencionem @neymarjr. 3. A que eu escolher, vou oferecer a oportunidade de fazer a tatuagem durante a festa de lançamento com a @DieselFragrances em Paris dia 21 de maio… e me conhecer ! Vamos brincar com os seus medos? 👊 #ad