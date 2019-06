FOTO: Con esta publicación Michelle Salas demostró ser tan sexy como su tía Frida Sofía

View this post on Instagram

Hoy en el periódico de mi vida la portada del día es: Agradecer. Agradecer el estar aquí, agradecerle a la vida por darme la oportunidad del simple hecho de vivir, el cual muchos lo tomamos a veces por garantía. De permitirme cometer errores y aprender de ellos, así como también de disfrutar y valorar mis aciertos. De perdonar, de sanar, de dejar los rencores a un lado y aprender a verle lo bueno hasta lo que más nos duele… Solo así podremos entender que la felicidad realmente no es tener la vida perfecta o la ausencia de los problemas. La felicidad verdadera es la habilidad de lidiar con estos para llegar a lo más increíble del mundo, estar en PAZ con uno mismo ❤️ Bonito jueves amores