El estilo de Naomi Scott, la nueva "Jasmine" que ha fascinado al mundo

View this post on Instagram

Which outfit do you prefer? In my opinion I love all her outfits!✨🧞‍♂️ ✨✨💥🕌👳🏼‍♂️🧞‍♂️👸🏽🧔🏽 @naomigscott @menamassoud @willsmith #Aladdin #disneytothecore #aladdinliveaction #disney #disneyliveaction #disneyprincess #aladdin #aladdinliveaction #jasmine #princessjasmine #naomiscott #menamassoud #disneyliveaction #dreambigprincess #disneystore #disneygram #disneyside #disneymagic #agrabah #Instadisney #disneyparks #disneylove #disneylife #disneygramers #disneyblog #disneyblogger #blogger #liveaction #jafar #naomiscott #disneyaladdin