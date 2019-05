"No pueden ser tan juleros": Sergio Rojas acusa terrible error de Photoshop en fotografía de Canal 13

El periodista Sergio Rojas dejó al descubierto un imperdonable error de edición en una fotografía de Canal 13. Se trata de una imagen promocional para la gala de Mi amigo Alexis, en la que aparece Ignacio Valenzuela y Fran García-Huidobro.

El detalle, es que el comunicador quedó con tres manos en la imagen: dos en el frente y una sosteniendo la cintura de la animadora. Un hecho que no pasó desapercibido por el actual conductor del programa MeLate, de TV+, quien dio a conocer la falla en su cuenta de Instagram.

"No pueden ser tan juleros los de Canal 13 de ponerle 3 manos a Ignacio (Valenzuela) en la gráfica donde promocionaban la gala de Alexis. Eso es no cuidar sus rostros porque se nota que el trabajo está al lote. Por eso terminan con un desastre televisado. Si somos profesionales actuemos como tal y si Ignacio tiene 3 manos, que me llame jaaaaaa", escribió Sergio Rojas.

Las reacciones no se hicieron esperar, y rápidamente aparecieron comentarios, en los que incluso calificaron el hecho como ridículo. Otros, en tanto, recordaron los excesivos retoques en las imágenes de Kel Calderón.

"Están como los photoshop de la Kel Calderón", "cómo tanto descuido !!!", y "ridículos. Menos mal que hay gente seria y profesional trabajando jajaja", dijeron los usuarios de la red social.

