Pampita alzó la voz: asegura estar en contra del aborto y a favor de la legalización en Argentina

En Argentina continúa fuerte el debate respecto a la ley que busca legalizar el aborto. Un tema que se ha tomado la agenda al otro lado de la cordillera y que también ha provocado que algunas figuras del espectáculo den su opinión del tema. Y es que el pasado martes volvió al Congreso argentino la reformulación del proyecto.

Una de ellas es Carolina "Pampita" Ardohaín, quien expuso claramente su posición a través de su sitio online.

"Primero les voy a dar mi postura. No estoy a favor del aborto por mi formación católica, que se la inculco a mis hijos. Se habla un montón en casa, si el día de mañana alguno de ellos deja embarazada a una novia le voy a decir 'bienvenida a esta vida, es un milagro, entre todos la vamos a sacar adelante"", comenzó diciendo en Pampita Online

"Es real que muchísimas mujeres en condiciones precarias pierden la vida haciéndose un aborto clandestino", agregó.

En contra, pero a favor de la ley

El análisis de Pampita continuó. Así, explicó por qué está en contra del aborto, pero sí a favor de la ley que lo legaliza.

"Que esté la ley no significa que lo estemos promoviendo como un método anticonceptivo, sino que significa que si una mujer llega al extremo de tomar esa decisión pueda hacerlo y que no corra riesgo su vida. Y que el Estado la apoye en un montón de situaciones. Inclusive me encantaría que el Estado la apoye en tratar de revertir su decisión, que el Estado la contenga también para que tome la decisión de llevar adelante el embarazo. Ese sería mi sueño idealista y me parece que como sociedad necesitamos la ley", aseveró.

Por otro lado, la ex de Benjamín Vicuña explicó la razón por la que no va a las marchas.

"No participo de las marchas porque no comulgo, porque no tiene que ver conmigo. Pero una cosa es decir 'yo no pienso igual' y otra '¿qué necesita mi sociedad?'. Pertenezco a esta sociedad, a este país y me parece que necesitamos la ley como sociedad", sentenció.