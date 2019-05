La razón por la que Nicole 'Luli' Moreno no puede ser alcaldesa

En el último capítulo de Podemos Hablar, Nicole 'Luli' Moreno entregó una sorpresiva declaración al referirse a su interés en la política. "Todo lo que es social me llama mucho la atención, no lo descarto… Quién sabe en el futuro", dijo, abriéndose a la posibilidad de tener un cargo político.

Sus palabras fueron replicadas por varios medios, en los que incluso se habló de una posible candidatura para ser alcaldesa.

Sin embargo, en Intrusos analizaron sus declaraciones y encontraron un pequeño detalle que le impediría ocupar un cargo político: Luli no terminó su enseñanza media.

Durante el programa, los panelistas revisaron los requisitos para ser alcalde y notaron que uno de ellos es haber completado dicha etapa. En este contexto, recordaron una declaración de la modelo, en la que reconoció haber llegado solo hasta primero medio. De esta manera, concluyeron que no podría acceder al puesto.

Pero en medio de la discusión, el periodista Michael Roldán recibió un comunicado enviado por la misma Luli. En él, la modelo aclaró que nunca ha mostrado intenciones reales de ser alcaldesa. Además, dijo que todo fue en un caso hipotético, y que tampoco ha terminado sus estudios de enseñanza media.

"A ver. Primero, creo que es importante aclarar que yo no he señalado intenciones reales de ser candidata a alcaldesa. Si ven bien, en el programa ‘PH’ se me pone primero en un caso hipotético, donde dije que solo he pensado y no lo descartaría. En ningún momento planteé intenciones reales de dedicarme a la política", leyó Michael Roldán.

"Es más, cuando me preguntaron en qué área me gustaría, se me dieron alternativas, donde dije que, por la cercanía con la gente, preferiría en este caso hipotético una alcaldía. Lo otro, para nadie es novedad que yo no terminé la enseñanza media", finalizó.

