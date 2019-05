Julia Fernandes sufre dolorosa pérdida y pide ayuda en redes sociales

Una lamentable situación es la que se encuentra viviendo la modelo Julia Fernandes, debido a que su gato Tom se perdió mientras estaba bajo el cuidado de una amiga.

La brasileña dio a conocer el hecho a través de su cuenta de Instagram, en donde entregó detalles del sector en que se extravió y también del felino que, desafortunadamente, no cargaba su collar.

En medio de su desesperación, Julia Fernandes pidió que le devuelvan a su mascota y, además, ofreció una recompensa para quienes la ayuden a encontrarlo.

"DESAPARECIDO. Amigos, mi gato se escapó justo en la dirección que aparece en el mapa. No tiene chip y justo una semana antes perdió su collar jugando… La dirección es la casa de una amiga que lo cuida siempre que me voy de viaje, pero ella justo se cambió y el gato no conoce el local (por eso se asustó). Voy a casa de mi amiga todos los días a gritar por él un rato dejar comida y su arena… pero ni señal del gato. Creo que alguien se quedó con él. Por favor… Amamos nuestro gato… Pedimos que si alguien lo encuentre devuélvanos… Pagamos recompensa. Gato TOM", fue su aviso.

