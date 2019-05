"Intrusos" sufre una nueva baja: panelista se va del programa porque "se cumplió un ciclo”

"Intrusos" pierde a otra de sus panelista. Roberto Van Cauwelaert y Mariela Sotomayor dejaron el espacio de la red a fines del año pasado y comienzos de este 2019, y ahora es el turno de Nataly Chilet.

Así lo anunciaron mediante un comunicado. Y es que, luego de estar tres años, decidió dejar el espacio de farándula para tomar nuevos desafíos.

“Siento que cumplí un ciclo y ante todo quiero darle las gracias al público por todo su cariño y apoyo. Siempre tuve un feedback con sus comentarios en redes sociales. Creo que llegó el momento de dar nuevos pasos en mi carrera profesional y personal”, aseguró.

Julia Fernandes sufre dolorosa pérdida y pide ayuda en redes sociales La brasileña extravió a su gato y ofreció recompensa

Polémicas en Intrusos

En su paso por "Intrusos", la mujer defendió a su ex compañera Mariela Sotomayor y también se enfrascó en polémicas. Una de ellas es la que tuvo con Daniela Castro.

Y es que, según contó la ganadora de "MasterChef Chile" en sus historias de Instagram, todo se inició cuando trató de interceder en una discusión de pareja.

"Llegó un tipo y me pegó unos golpecitos en la cara pidiéndome que no me metiera", relató Daniela Castro mediante la red social, agregando que éstos fueron propinados por un amigo de Nataly Chilet. "Le pegaron a Diego (quien la acompañaba) de la nada, la verdad es que fue una situación demasiado violenta y si bien Nataly no tiene la culpa, es feo que después se desentienda de lo que hacen sus amigos", aseguró.

Por eso, la otrora panelista de "Intrusos" ocupó su vitrina televisiva para arremeter contra la ex de Pascual Fernández.

“Ella (Daniela) miente. No estuve cuando ocurrió la riña que involucró a un amigo y las personas que participaron en la pelea, quiero aclarar que no son mis amigos íntimos, ni menos mi mánager”, indicó de entrada Nataly Chilet, agregando que Daniela Castro "estaba cuando le pegaron a la mujer y no hizo nada, no ayudó. Se hizo la loca. Así que no me hablé de humanidad y empatía. La riña ocurrió cuando yo ya me había ido y al parecer involucró a un señor llamado Diego, amigo de ella. Lo que desmiento tajantemente es que ella diga que los que participaron en la riña eran mis ‘amigos íntimos’ o mi mánager, lo cual es absolutamente falso… yo no tengo mánager”.

La razón por la que Nicole ‘Luli’ Moreno no puede ser alcaldesa La modelo no puede acceder a un cargo político

Nuevos proyectos

Al mismo tiempo, la modelo anunció que tiene nuevos proyectos en la pantalla chica.

"Tengo algunos proyectos para la televisión pero siempre tengo que dejar un tiempo para uno de mis focos más importantes. Lo digital, eso es donde se mueve todo hoy y en el futuro será aún más", agregó Nataly Chilet.

La mujer fue despedida en pantalla en el programa, con mucha emoción y parabienes.