Inés Gómez Mont acusa al padre de sus hijos de querer sabotearla

En diciembre de 2013, Inés Gómez Mont sorprendió al anunciar que se separaría de Javier Díaz, con quien tuvo a su hija Inesita y los trillizos Diego, Javier y Bruno.

Desde entonces, ambos han tenido un sin fin de enfrentamientos ante una supuesta negación por parte de la conductora para que Javier vea a sus hijos. A pesar de que hoy Inés está casada con Victor Álvarez Puga y tiene dos hijos con él, la sombra de su expareja sigue acechándola.

Victor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont tienen dos hijos en común: María y Bosco. Juntos, han formado una familia unida; sin embargo, la conductora sigue peleando con su exesposo.

Y es que en una reciente entrevista con la revista TvNotas, Javier Díaz aseguró que lleva cuatro años sin ver a sus hijos por culpa de Inés, además le solicitó hacer las paces y permitirle acercarse a ellos. Por supuesto, la conductora reaccionó de inmediato.

Cansada de las críticas hacia su persona y de las versiones que circulan, Gómez Mont decidió hablar a través de un contundente video en el que narra los problemas que ha enfrentado desde su separación así como también acusa a Díaz de "querer sabotearla".

“Casualmente cada vez que sale un proyecto me quieren afectar Javier Díaz y su familia . Ya me cansé de sus mentiras. Aquí las pruebas de que yo no miento y jamás lo he hecho. Siempre lo digo, lo que se ve no se juzga, pero a veces hay que poner un alto a ciertas situaciones y más cuando sólo estas personas cobran por notas queriendo afectar mi imagen.

De acuerdo con el video, publicado en su cuenta de Instagram, Javier llegó a pedirle el divorcio con el argumento de que no la amaba más y que "le daba asco" la cesárea a la que se había sometido para el nacimiento de los trillizos.

A pesar de que la conductora ha hecho todo por proteger a sus hijos de los escándalos, la rabia fue tal que no pudo contenerse. "Todo esto lo he guardado porque a mis hijos les he documentado todo para que el día de mañana no caigan en las mentiras de este sueño cuando les quiera decir que soy la responsable de su abandono".

El texto de Inés también revela que sigue en una batalla legal contra Javier. “Estoy en un proceso legal en contra de este señor, su familia y la revista para evitar que estas personas sigan hablando de mí y sigan cobrando por notas de tres pesos”. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) el 28 May, 2019 a las 6:21 PDT

En 2017, la conductora expuso una llamada telefónica con Javier en la que le habla sobre los documentos de los niños y que no se ha hecho cargo de ellos, a lo que este le responde que "tiene otros compromisos".“Después de 6 meses los dejo de ver, y los vuelvo a ver padrísimo…. y me dices te tocan el próximo fin de semana , y pues… no puedo, tenia un plan, viaje o boda y no puedo fallar!!!!", dice Javier en la llamada. "Está desesperado por ver a sus hijos y no puede fallar a sus bodas, viajes o compromisos y si fallarle a sus hijos ????", escribió Inés en la publicación. En una ocasión, Inés reveló que una de las razones por las que Javier se acercó a pedirle el divorcio fue que "le daba asco" la cicatriz de la cesárea a la que se había sometido cuando nacieron los trillizos. "Javier Díaz se presentó en mi casa hace más o menos seis años, cuando los triates tenían ocho meses de nacidos y cuando aún estaban conectados a monitores por haber nacido prematuros. Javier llegó a decirme que no quería continuar con nuestro matrimonio, que no me amaba más, y que le daba asco la cesárea tan asquerosa que me habían hecho para dar a luz a los triates…".

