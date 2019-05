"Mis papás esperan tanto de mí...": un desconsolado Aníbal provocó lágrimas entre los seguidores de "MasterChef"

Este domingo se emitió un nuevo capítulo de “MasterChef”. El espacio culinario de Canal 13, como es de costumbre, eliminó a un nuevo participante. Sin embargo, los aspirantes no se la hicieron tan fácil a los jueces.

Y es que el duelo de eliminación fue protagonizado por Jeffry y Karen. El par de amigos debió enfrentar este difícil momento. Pero para sorpresa de muchos, lo hicieron cantando y con un conmovedor plan.

La prueba consistía en preparar un postre, por lo que ambos concursantes decidieron preparar la misma receta. De esta forma, se apoyaron durante todo el desafío, dejando atónitos a los jueces que nunca habían vivido una situación similar.

Así las cosas, ambos duelistas se esmeraron en una torta de tres capas con relleno de limón, manjar y merengue. Preparación que resultó exitosa, pues ambos pasteles se veían exactamente iguales.

Aún así, el jurado encontró distintos detalles que diferenciaban el uno con el otro. Como la cantidad de licor o la resequedad del bizcocho. Aquello derivó en que Karen fuese la nueva eliminada del espacio, quien con una sonrisa le pidió a Jeffry que siguiera en competencia en nombre de los dos.

No obstante, su despedida fue una de las más emotivas del último tiempo. La nutricionista tuvo palabras para cada no de sus amigos, quienes la escucharon atentamente.

Aníbal resultó visiblemente afectado, esto ya que las palabras de Karen llegaron justo a su corazón; le dijo que no debía ser médico, sino que cocinero. Instándolo a dejar de aparentar lo que no es y seguir su pasión a pesar de la presión social.

"Mis papás esperan tanto de mi…. tengo miedo, soy tan chico y la vida es tan complicada…", reflexionó el estudiante de medicina, quien estaba visiblemente quebrado.

Por su parte, las redes sociales alabaron la lealtad entre los amigos. Además de empatizar y llorar a la par con Aníbal y Kaschka, debido a lo triste de la situación.

“Jeffry y Karen son amigos y no competidores, ellos son mis amigos y estoy orgulloso de que lo sean”

#ElMejorÚltimoPlato Jeffrey y Karen nos enseñan el significado de amistad, también ir contra la injusticia De la corrupción de Bárbara y el Chef Cris Change my mind pic.twitter.com/4fp0BJxyxL

Ojalá aprendamos que el éxito en la vida no es ganar plata, un premio o fama de mierda. Es ser simplemente feliz wn, sin pasar a llevar y pisotear al de al lado a toda costa para conseguir lo que quieres. #ElMejorÚltimoPlato

Ohh Aníbal culiao, de verdad me dejó al borde del llanto, primera vez en esta temporada horrible alguien me provoca una emoción distinta que no sea querer matar a un cuico #ElMejorÚltimoPlato

— Felipe (@maldito_sudak_) May 27, 2019